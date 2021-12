Noors koningspaar bij uitvaart oud-premier Kåre Willoch

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben dinsdag de uitvaart bijgewoond van voormalig premier Kåre Willoch. De dienst vond plaats in de Ullern-kerk in Oslo.

Willoch overleed op 6 december op 93-jarige leeftijd in zijn slaap. Harald betuigde toen al direct mede namens zijn familie zijn medeleven. “Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten die een echtgenoot, vader en opa zijn verloren.”

Willoch was premier van 1981 tot 1986. In die tijd was Harald (84) nog kroonprins van Noorwegen. Koning is hij sinds 1991.