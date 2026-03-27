Noors koningspaar de bergen in tijdens Pasen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen brengen de paasdagen weer traditiegetrouw door in het koninklijke chalet in Sikkilsdalen, de plek waar de Noorse koninklijke familie al meer dan honderd jaar de meeste paasvakanties doorbrengt.

Het kroonprinselijk gezin gaat dit jaar niet mee. Een woordvoerder van het hof zegt tegen persbureau NTB dat kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit “een ander privéprogramma” hebben, zonder te onthullen waar ze naartoe gaan.

Haakon en Mette-Marit hebben een huisje in Fjellsnaret in Nore og Uvdal, waar ze verschillende paasvakanties doorbrachten. Het chalet van het koningspaar ligt in het berggebied Jotunheimen.