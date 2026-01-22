Noors koningspaar in mei op bezoek in Vestland

Het Noorse koningspaar brengt eind mei een bezoek aan de regio Vestland. Tijdens het bezoek trekken koning Harald en koningin Sonja langs verschillende gemeenten die ze niet eerder hebben bezocht, maakt het Noorse koningshuis donderdag bekend. Daarbij maken ze gebruik van het koninklijke schip.

Vestland is een zogenoemde fylke, een soort provincie, in het westen van Noorwegen. De hoofdstad van Vestland is Bergen. Harald en Sonja bezoeken de gemeenten Etne, Samnanger, Vaksdal en Askvoll.

Het bezoek van het koningspaar duurt van 26 tot en met 28 mei.