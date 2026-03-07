Noors koningspaar keert zaterdag terug naar huis na opname Harald

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen keren zaterdag weer terug naar huis. Het koningspaar was op vakantie op Tenerife, waar de 89-jarige Harald vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis. De koning kampte met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen.

Zaterdag laat het Noorse hof weten dat de koning in goede gezondheid verkeert. Ook Bjørn Bendz, de lijfarts van de koning die bij hen op Tenerife was, keert met het koningspaar terug.

Volgens het paleis zal Harald naar verwachting volgende week zijn werkzaamheden hervatten. In zijn afwezigheid trad zijn zoon Haakon op als regent.