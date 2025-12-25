Noors koningspaar leeft mee met slachtoffers in zaak-Høiby

Koning Harald van Noorwegen en zijn vrouw koningin Sonja hebben voor het eerst openlijk gesproken over de strafzaak rond Marius Borg Høiby, de stiefzoon van kroonprins Haakon. In een gesprek met de Noorse omroep NRK voor het programma Året med kongefamilien (Het jaar van de koninklijke familie) zegt het koningspaar dat ze meeleven met alle betrokkenen.

“Het is iets waar je je volgens mij niet op kunt voorbereiden”, stelt Harald. “Het ligt nu in handen van de rechtbank, en de rechtszaak is gepland. We zullen het nemen zoals het komt.”

“Tegelijkertijd wil ik zeggen dat we meeleven met iedereen die betrokken is”, gaat de koning verder. “Niet alleen in onze eigen familie, maar ook met alle anderen die erbij betrokken zijn. We leven met hen mee en hopen dat het goed met hen gaat en dat het na de rechtszaak beter met hen zal gaan.” Koningin Sonja sluit zich daarbij aan: “Dat klopt helemaal. Het is belangrijk om aan iedereen te denken in deze situatie.”

Høiby is de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Hij werd geboren uit een eerdere relatie. In februari moet hij voor de rechter verschijnen. Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.

Koning Harald en koningin Sonja proberen ondertussen hun werk zo normaal mogelijk voort te zetten. De 88-jarige koning denkt niet dat het proces gevolgen zal hebben voor zijn werkzaamheden. “We proberen gewoon te doen wat we anders ook zouden doen. Dus ‘business as usual’.”