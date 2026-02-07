Noors koningspaar viert zilveren medaille op Olympische Spelen

Koning Harald en koningin Sonja hebben zaterdag voor het eerst sinds 2014 weer plaatsgenomen op de tribune bij de Olympische Spelen. Het Noorse koningspaar zag in Milaan de Noorse Ragne Wiklund een zilveren medaille winnen op de 3000 meter voor vrouwen.

Het is voor Noorwegen de eerste medaille bij het schaatsen voor vrouwen in 46 jaar. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zaten op de tribune. De Nederlandse schaatsers vielen echter buiten de prijzen.

Het Noorse koningspaar is van 7 tot en met 9 februari in Italië en woont in die periode meerdere schaatsevenementen bij, waaronder ook de 5000 meter voor mannen en de 1000 meter voor vrouwen.