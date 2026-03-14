Noors koningspaar woont langlauffestival bij met prins Haakon

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben zaterdag samen met hun zoon kroonprins Haakon een uitstapje gemaakt naar het Holmenkollen Ski Festival in Oslo. De koninklijke familie is al jaren vaste gast bij het jaarlijkse langlaufevenement.

Harald, Sonja en Haakon woonden de traditionele 50-kilometerrace bij vanaf de Koninklijke Tribune, waar ze bezoek kregen van de Canadese premier Mark Carney. De koningin ging op de tribune in gesprek met de premier die momenteel een officieel bezoek aan Noorwegen brengt in verband met de NAVO-oefening Cold Response.

De familie werd tijdens het langlaufevenement onder meer getuige van de Zweedse overwinning van Frida Karlsson op de 50 kilometer voor vrouwen en de Noorse overwinning van Einar Hedegart op de 50 kilometer voor mannen. Na afloop namen de drie de tijd om foto’s te maken met de winnaars.