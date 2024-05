Noors koninklijk schip klaar voor nieuw vaarseizoen

Het koninklijke vaarseizoen in Noorwegen is maandag ingeluid met de inspectie van het koninklijke jacht Norge. Koning Harald, koningin Sonja en kroonprins Haakon gingen aan boord om te kijken of het vaartuig klaar was om uit te varen.

Op het achterdek van de Norge stond maandagmiddag de bemanning klaar voor inspectie, die werd uitgevoerd door kroonprins Haakon. Hij werd samen met zijn ouders in de zogenoemde koningssloep naar het koninklijke jacht gevaren. De traditie van een plechtige inscheping gaat terug tot 1948 toen koning Haakon VII het schip als geschenk van het Noorse volk kreeg.

De eerste reis van het koninklijke jacht staat dinsdag gepland. Dan start het staatsbezoek van de Deense koning Frederik en koningin Mary aan Noorwegen. Zij komen met hun eigen koninklijke schip Dannebrog naar Noorwegen, alwaar de twee enige koninklijke schepen ter wereld samen door de Oslofjord varen.