Noors kroonprinselijk gezin voetbalt tegen spelers met handicaps

Kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen prinses Ingrid-Alexandra en prins Sverre Magnus hebben woensdag een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een team van spelers met verschillende handicaps. Het team van het Noorse kroonprinselijk gezin werd aangevuld met onder anderen topvoetballers Martin Ødegaard, Maren Mjelde en Guro Bergsvand, meldt het paleis.

De vriendschappelijke wedstrijd vond plaats op Skaugum, het landgoed van Haakon en Mette-Marit, en is een samenwerking tussen het kroonprinselijk gezin en de Noorse voetbalbond. De wedstrijd staat in het teken van sportief plezier en inclusie in het voetbal.

Het team waar Haakon en zijn gezin tegen speelden, Bøn Unified, komt uit de gemeente Eidsvoll en heeft als doel het activeren, samenbrengen en ondersteunen van spelers met verschillende handicaps. Bøn Unified komt wekelijks bijeen voor trainingen, neemt deel aan competitiewedstrijden en reist af naar verschillende toernooien.

Skaugum United, het team van de kroonprins en zijn gezin, verloor uiteindelijk na een spannende wedstrijd met 7-6.