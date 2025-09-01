Noors OM roept 53 getuigen op voor proces Marius Borg Høiby

Het Noorse Openbaar Ministerie wil 53 getuigen oproepen in het proces tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Dat melden verschillende Noorse media maandag.

Volgens omroep NRK staan verschillende bekende personen op de voorlopige lijst met getuigen. Onder hen zijn hoofdredacteur Danby Choi van nieuwsplatform Subjekt, actrice Mia Gundersen en influencer Sofie Steen Isachsen.

De zaak tegen Høiby begint op 3 februari en duurt ongeveer zes weken. De 28-jarige Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Hij riskeert een celstraf van maximaal tien jaar.