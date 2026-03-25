Noors staatsbezoek voelt voor Filip als familiebezoek

Koning Filip van België heeft het staatsbezoek aan Noorwegen getypeerd als een “familiebezoek”. In zijn speech tijdens het staatsbanket had de vorst warme woorden voor zijn Noorse collega Harald, die een verre neef van hem is.

“Ik wil graag mijn immense bewondering uitspreken voor u als persoon en als monarch”, zei Filip tegen Harald. “U bent een ware vader voor uw volk. Door uw voorbeeld straalt Noorwegen over de hele wereld. Zelfs al woon ik ver weg, voel ik me nauw verbonden met uw familie en wil ik dat u weet dat we achter u staan in goede en moeilijke tijden.” Met die woorden leek Filip te wijzen naar de storm binnen het Noorse koningshuis met onder meer de rel rond de contacten van kroonprinses Mette-Marit met zedendelinquent Jeffrey Epstein en het proces rondom haar zoon Marius Borg Høiby.

Koning Filip en zijn echtgenote koningin Mathilde begonnen dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan Noorwegen.