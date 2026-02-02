Noors vertrouwen in Mette-Marit gezakt na nieuws over Epstein

Het vertrouwen in kroonprinses Mette-Marit als toekomstige koningin van Noorwegen is gedaald, nadat e-mails tussen haar en de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein zijn opgedoken. Uit resultaten van een opiniepeiling van de Noorse zender TV2 blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat Mette-Marit geen koningin mag worden.

Volgens het Noorse persbureau NTB antwoordde 47,6 procent van de ondervraagden ‘nee’ op de vraag of Mette-Marit koningin moet worden. Op dezelfde vraag zei 28,9 procent ‘ja’ en 23,5 procent wist het niet zeker.

Tegelijkertijd zei 33,1 procent dat ze zeer weinig vertrouwen hebben in de kroonprinses als toekomstige koningin. Bij 8,2 procent is het vertrouwen nog zeer hoog. De peiling is volgens NTB maandag gehouden onder 834 respondenten.