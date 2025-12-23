Noorse donorregistraties stijgen na nieuws over Mette-Marit

Veel meer Noren dan normaal hebben zich de afgelopen week aangemeld als orgaandonor. Aanleiding is het nieuws dat kroonprinses Mette-Marit hoogstwaarschijnlijk een longtransplantatie moet ondergaan.

In de eerste helft van december meldden zich dagelijks tussen de 50 en 80 mensen. Na vrijdag, toen het Noorse hof een update gaf van de gezondheid van de kroonprinses, schoot dat aantal flink omhoog, meldt de Noorse omroep NRK op basis van cijfers van de Noorse gezondheidsdienst Helsenorge. Zaterdag waren het er 930, zondag 462 en maandag zelfs 1112.

Directeur Cathrine Marie Lofthus zegt verrast te zijn door de enorme toename. “Ik had dit niet verwacht. We hebben al vaak geprobeerd mensen te stimuleren zich als orgaandonor te registreren, en de toename die we nu zien is werkelijk indrukwekkend. Dit is als een klein kerstcadeautje van het Noorse volk aan degenen die organen nodig hebben.” Lofthus prijst Mette-Marit voor haar openheid.

De vrouw van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan de ongeneeslijke ziekte longfibrose. Het hof meldde vorige week dat haar gezondheid is verslechterd en het moment nadert “waarop een longtransplantatie nodig zal zijn”.