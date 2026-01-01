Noorse en Zweedse koning bedroefd door cafébrand in Zwitserland

Koning Harald van Noorwegen heeft “diep bedroefd” gereageerd op “het nieuws van de dodelijke brand in Crans-Montana, die op oudejaarsavond zoveel levens heeft geëist”. Dat is te lezen in een door het Noorse hof gepubliceerde verklaring aan de Zwitserse president Guy Parmelin.

“Namens mezelf en het Noorse volk wil ik u en het Zwitserse volk mijn oprechte medeleven betuigen en u vragen mijn diepste sympathie over te brengen aan de nabestaanden en anderen die door deze tragische gebeurtenis zijn getroffen”, staat in het statement.

Zweedse media melden dat ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia een steunbetuiging naar de Zwitserse president hebben gestuurd. “We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de families van de slachtoffers en het Zwitserse volk”, zegt het koningspaar in het bericht. Eerder deelde prins Albert van Monaco al een condoleancebericht.

In een bar in het Zwitserse skigebied ontstond rond de jaarwisseling een brand, waardoor zeker veertig doden en ongeveer honderd gewonden vielen. Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.