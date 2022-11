Noorse en Zweedse troonopvolgers samen naar Kenia

Kroonprins Haakon van Noorwegen en kroonprinses Victoria van Zweden zijn dinsdag aan een gezamenlijk bezoek aan Kenia begonnen. De reis staat in het teken van milieu en klimaat.

Haakon en Victoria gingen op de eerste dag naar een afvalverwerkingsbedrijf net buiten hoofdstad Nairobi. Daar wordt gewerkt aan een nieuwe manier om vervuiling door plastic tegen te gaan. De twee spraken er onder anderen met werknemers.

De kroonprins en kroonprinses lieten zich ook op het kantoor van de Verenigde Naties in Nairobi zien. Daar werd een rapport over plasticvervuiling in Kenia, waar de Noorse onderzoeker Emmy Nøklebye aan mee werkte, gelanceerd.

Donderdag staat een meer zakelijk programma in de agenda. Dan ligt de focus op de samenwerking tussen Noorwegen, Zweden en Kenia.