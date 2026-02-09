Noorse gezondheidsorganisatie pauzeert samenwerking Mette-Marit

De Raad voor Geestelijke Gezondheid in Noorwegen zet de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit op pauze. Dat zegt secretaris-generaal Tove Gundersen maandag tegen de Noorse omroep NRK. De echtgenote van kroonprins Haakon is beschermvrouwe van de Noorse gezondheidsorganisatie.

Onlangs werd bekend dat de kroonprinses bevriend was met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarvoor bood zij afgelopen vrijdag haar excuses aan. Ook begon vorige week de rechtszaak tegen haar zoon Marius Borg Høiby, die wordt verdacht van onder meer verkrachting.

Gundersen van de Raad voor Geestelijke Gezondheid geeft aan dat de kroonprinses zich in een moeilijke situatie bevindt en tijd nodig heeft om zich te herpakken. “We vinden het redelijk dat ze die tijd krijgt in deze kritieke en ernstige situatie.” Er zouden geen activiteiten voor de organisatie zijn gepland voor 2026.