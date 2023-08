Noorse hof deelt foto’s Mette-Marit gemaakt door Sverre Magnus

Het Noorse hof heeft zaterdagavond bedankt voor de gelukswensen voor de 50e verjaardag van kroonprinses Mette-Marit. Op Instagram deelde het hof daarbij drie nieuwe foto’s van de prinses, gemaakt door haar 17e jarige zoon Sverre Magnus.

“Hartelijk dank voor alle leuke en hartverwarmende groeten op de 50e verjaardag van Kroonprinses Mette-Marit”, schrijft het hof. “De foto’s zijn deze zomer gemaakt door Prins Sverre Magnus.”

De eerste foto lijkt gemaakt tijdens het Stavern Festival, begin juli. De kroonprinses kijkt lachend in de camera van haar zoon terwijl kroonprins Haakon op de achtergrond naar een optreden staat te kijken. De andere twee foto’s lijken op dezelfde dag gemaakt. De prinses draagt daarop een witte blouse terwijl ze op een muurtje ergens in de natuur zit.

Prins Sverre Magnus is het tweede kind van kroonprins Haakon en het derde van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen. Hij is na Haakon en zijn zus Ingrid Alexandra de derde in de lijn van troonopvolging in Noorwegen.