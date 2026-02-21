Noorse hof deelt nieuwe foto om verjaardag Harald te vieren

Het Noorse hof heeft zaterdag een foto gedeeld van koning Harald, kroonprins Haakon en prinses Ingrid Alexandra. Met het kiekje viert het hof de 89e verjaardag van Harald.

Harald zit op een stoel, met gevouwen handen. Achter hem staan Haakon en Ingrid Alexandra. De foto is een maand geleden gemaakt, toen Ingrid Alexandra jarig was. “Hoera voor de knapste koning ter wereld!”, is de tekst naast de foto.

Het hof liet eerder deze week weten dat Harald op dit moment in het buitenland verblijft. Dat doet de vorst wel vaker rond zijn verjaardag.

Het Noorse koningshuis bevindt zich in een roerige periode. Kroonprinses Mette-Marit ligt onder vuur omdat zij contact blijkt te hebben gehad met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook loopt er een rechtszaak tegen haar zoon Marius Borg Høiby. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en verkrachting.