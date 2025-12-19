Noorse hof: Mette-Marit moet longtransplantatie ondergaan

Kroonprinses Mette-Marit moet hoogstwaarschijnlijk een longtransplantatie ondergaan vanwege “een duidelijke verslechtering” van haar gezondheid. Dat heeft het Noorse hof vrijdagochtend bekendgemaakt.

De vrouw van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan de ongeneeslijke ziekte longfibrose, waardoor ze herhaaldelijk openbare verplichtingen moest afzeggen.”We naderen het moment waarop een longtransplantatie nodig zal zijn, en we treffen de nodige voorbereidingen zodat dit mogelijk is wanneer het zover is”, zegt een hoogleraar longziekten van het Rikshospitalet-ziekenhuis in Oslo.

Ook laat hij in de verklaring weten dat er nog niet is besloten wanneer Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie wordt geplaatst.