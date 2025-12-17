Noorse hof publiceert portretten voor vernieuwde website

Het Noorse hof heeft nieuwe foto’s gedeeld van koning Harald en koningin Sonja. De portretreeks werd eerder dit jaar gemaakt door fotograaf Kimm Saatvedt en is bedoeld voor de vernieuwde website van het Noorse koninklijk huis.

De eerste foto is een afbeelding waarop het koningspaar samen te zien is. Koning Harald is in uniform gekleed en koningin Sonja draagt een gele avondjurk. Verder heeft de Noorse koningin gekozen voor een tiara met smaragden. Harald en Sonja poseerden ook allebei voor een individueel portret. Het koningspaar liet zich vastleggen in de Spiegelzaal van het koninklijk paleis in Oslo.

Op de vernieuwde website van het Noorse hof is het duoportret van Harald en Sonja groots afgebeeld. Net als op de vorige versie van de website kunnen bezoekers er lezen over bezoeken en agendapunten van de koninklijke familie.