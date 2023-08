Noorse hof viert 50e verjaardag kroonprinses Mette-Marit

Het Noorse hof staat zaterdag stil bij de 50e verjaardag van kroonprinses Mette-Marit. “Vandaag wordt de kroonprinses 50”, schrijft het hof bij een foto van Mette-Marit die op social media is gedeeld.

“Zowel de kroonprins als de kroonprinses worden deze zomer 50”, vervolgt het hof. Volgende week vrijdag vieren Mette-Marit en Haakon dat ze allebei 50 jaar zijn geworden. Dan geven zij een feest in de achtertuin van het paleis. Die dag is tevens hun huwelijksdag. Het kroonprinselijk paar is dan 22 jaar getrouwd.

De Noorse kroonprins werd op 20 juli van dit jaar 50. Hij gaf toen een groot interview.