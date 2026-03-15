Noorse hof wenst filmmakers succes bij Oscars

Het Noorse hof kijkt met veel interesse naar de aankomende uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Het paleis noemt het nu al “een historische avond”, gelet op de vele Noorse kanshebbers.

“Dat de Noorse film dit jaar genomineerd is voor een recordaantal Oscars is een geweldige prestatie”, staat in een bericht op Instagram. “Veel succes vanavond, allemaal!”

Het Noorse familiedrama Affeksjonsverdi, beter bekend onder de Engelse titel Sentimental Value, van Joachim Trier maakt kans op negen Oscars. Den Stygge Stesøsteren (The Ugly Stepsister) is genomineerd voor beste make-up en haar en Espen Nordahl is met Sinners een van de genomineerden voor visuele effecten.