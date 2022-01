Noorse Ingrid Alexandra geeft interview voor 18e verjaardag

Prinses Ingrid Alexandra heeft haar eerste officiële interview gegeven. Dat deed de Noorse prinses in het kader van haar achttiende verjaardag.

Op Twitter deelt de Noorse zender NRK1 een kort fragment van het interview. Het interview wordt uitgezonden op 21 januari, de verjaardag van de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, om 19.40 uur.

Ingrid Alexandra krijgt op de dag voor haar achttiende verjaardag al een rondleiding langs verschillende onderdelen van de Noorse overheid. Het zijn haar eerste officiële werkbezoeken. De dan nog 17-jarige Ingrid Alexandra bezoekt op donderdag 20 januari in de ochtend het Storting, oftewel het Noorse parlement, en het Hooggerechtshof. Ook praat ze met premier Jonas Gahr Støre.

De viering van Ingrid Alexandra’s achttiende verjaardag is vanwege de coronasituatie in Noorwegen uitgesteld. Op de agenda stond onder meer een galadiner. Het bericht over het uitstel volgde kort op de ophef die in Nederland was ontstaan na berichten over de viering van de achttiende verjaardag van prinses Amalia. Daar waren in december meer mensen aanwezig dan volgens de toen geldende coronamaatregelen was geadviseerd.