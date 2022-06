Noorse koning ‘geschokt’ na schietpartij bij gayclub

Koning Harald van Noorwegen is onthutst door het nieuws over de schietpartij bij een gaynachtclub in Oslo. De vorst laat zaterdagochtend in een reactie weten dat de koninklijke familie “geschokt” is.

Bij de schietpartij in het centrum van de Noorse hoofdstad zijn twee clubbezoekers om het leven gekomen. 21 mensen raakten gewond. “We leven mee met alle nabestaanden en getroffenen en wensen iedereen die nu bang, bezorgd en verdrietig is veel sterkte toe”, reageert Harald.

Mensen hebben elkaar nodig om samen te strijden voor de waarden “vrijheid, diversiteit en respect”, aldus de koning. “We moeten voor alle mensen blijven opkomen, zodat iedereen zich veilig voelt. We moeten nu goed voor elkaar zorgen.”