Noorse koning Harald (86) blijft nog paar dagen in het ziekenhuis

Koning Harald van Noorwegen blijft nog “enkele dagen” in het ziekenhuis. Het Noorse hof meldt vrijdag dat de 86-jarige vorst nog tot in ieder geval dinsdag met ziekteverlof is.

Maandag werd bekend dat Harald met een infectie was opgenomen in het ziekenhuis. Het hof meldde toen dat zijn toestand stabiel is.

Kroonprins-regent Haakon blijft de taken van zijn vader overnemen.