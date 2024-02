Noorse koning Harald condoleert Chili na overlijden oud-president

De Noorse koning Harald heeft de huidige president van Chili zijn condoleances gestuurd naar aanleiding van het overlijden van Sebastián Piñera, de voormalige president van Chili. Piñera kwam afgelopen week om het leven bij een helikoptercrash in het zuiden van Chili.

Koning Harald stelt in een bericht dat is gepubliceerd door het Noorse hof “diep bedroefd” te zijn toen hij hoorde van het ongeval. “Namens mijzelf en de bevolking van Noorwegen betuig ik mijn oprechte condoleances en vraag u mijn medeleven over te brengen aan zijn familie en aan de bevolking van Chili”, aldus de vorst.

Ook wijdt de koning woorden aan de recente bosbranden in Chili. “Ik heb ook met grote droefheid de aanhoudende bosbranden gevolgd die zo’n wijdverbreide verwoesting hebben veroorzaakt en zoveel levens hebben geëist. Ik betuig u mijn diepgevoelde medeleven en vraag u mijn medeleven over te brengen aan de nabestaanden en aan degenen die anderszins getroffen zijn door deze verschrikkelijke ramp.”

Harald hervatte afgelopen dinsdag zijn werkzaamheden weer nadat hij het een aantal dagen rustig aan gedaan had door infectie aan zijn luchtwegen.