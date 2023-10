Noorse koning Harald heeft opnieuw corona

Koning Harald van Noorwegen heeft corona. Dat meldt het Noorse hof zondag op zijn website. Harald heeft verkoudheidsklachten en blijft thuis.

“Bij Zijne Majesteit de Koning is corona vastgesteld”, valt te lezen. Het hof laat weten dat de 86-jarige Harald met ziekteverlof is tot hij symptoomvrij is. In maart vorig jaar testte de Noorse koning ook al eens positief op corona.

In augustus van dit jaar cancelde Harald een bezoek vanwege een verkoudheid. In april moest hij ook een ander bezoek afzeggen.