Noorse koning Harald in toespraak: we hebben elkaar nodig

Koning Harald van Noorwegen heeft zaterdag zoals gepland zijn traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Volgens Noorse media was het nog even onzeker of de vorst, die al langer kwakkelt met zijn gezondheid en vorige maand nog in het ziekenhuis lag, wel het woord zou nemen maar dat deed hij. In zijn speech had Harald het uiteraard over de oorlog in Oekraïne, maar sprak hij vooral lang over mentale gezondheid. “We hebben elkaar nodig”, zei hij onder meer.

Mensen leiden verschillende levens, sprak Harald. “Velen hebben alles wat ze nodig hebben – en meer. Anderen worstelen om hun dagelijkse leven op orde te krijgen en maken zich zorgen over de toekomst. Sommigen zijn vanavond met veel mensen, anderen zijn alleen. Midden in een bedrijf kan men zich ook eenzaam voelen. Sommigen hebben dit jaar een dierbare verloren en worstelen om hun weg vooruit te vinden.”

Vele mensen maken zich – ook door het klimaatprobleem – zorgen over de toekomst, aldus de koning. Ook daarom is het volgens hem belangrijk dat mensen naar elkaar blijven omkijken. “Stel je voor dat we allemaal aan iemand die elke dag op ons pad komt zouden vragen: wat kan ik voor je doen? Bedenk tot welke goede ervaringen en momenten dat zou kunnen leiden! Het kost niets, alleen een beetje dagelijkse moed en extra zorg.”

Jongeren

Jongeren die worstelen met psychische problemen sprak Harald in het bijzonder toe. “Er is niets zieks of abnormaals aan pijn hebben, verdrietig zijn en het gevoel hebben dat je niet genoeg bent. Zo voelen we ons allemaal – ons hele leven lang.”

De koning is er groot voorstander van dat mensen de tijd nemen om met elkaar in gesprek blijven. “Het kan vermoeiend zijn, maar op de lange termijn is het de moeite waard. Zo kunnen we het Noorwegen dat we samen hebben opgebouwd behouden en versterken.”