Noorse koning Harald mag weer naar huis

Koning Harald mag weer naar huis. Dat meldt het Noorse hof zondag. De 87-jarige Harald werd afgelopen week ziek tijdens een vakantie in Maleisië. Hij had een infectie opgelopen en moest worden opgenomen in het ziekenhuis, waar hij deze week een pacemaker kreeg.

De Noorse koning en koningin Sonja reizen “binnenkort” naar de luchthaven van Langkawi, zo is in het bericht te lezen, vanwaar zij naar Noorwegen reizen. Eenmaal daar wordt de koning opgenomen in het Rikshospitalet, het universitair ziekenhuis van Oslo.

Het hof verwacht dat de koning twee weken met ziekteverlof is. In deze periode zal kroonprins Haakon de taken van Harald op zich nemen.