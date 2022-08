Noorse koning Harald opgenomen in het ziekenhuis

De Noorse koning Harald is donderdag met koorts opgenomen in het ziekenhuis in Oslo, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. De toestand van de 85-jarige vorst zou stabiel zijn.

Harald is opgenomen in het Rikshospitalet, het Universitaire ziekenhuis van Oslo. Behalve dat hij koorts heeft, is niet bekendgemaakt wat de koning onder de leden heeft.

In maart van dit jaar kampte Harald ook al met gezondheidsproblemen. Toen was hij besmet geraakt met het coronavirus waardoor hij het een tijdje rustig aan moest doen.