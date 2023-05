Noorse koning Harald opnieuw in ziekenhuis met infectie

De Noorse koning Harald is weer opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo, meldt het Noorse hof. De vorst heeft een infectie en moet daarom een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Het hof meldt dat de toestand van de 86-jarige Harald stabiel is. Eind december werd Harald ook al opgenomen in het ziekenhuis. Ook toen ging hij met ziekteverlof vanwege een infectie.

De Noorse koning heeft de afgelopen jaren vaker last van gezondheidsproblemen. Zo werd Harald in augustus ook opgenomen in het ziekenhuis met koorts en in maart vorig jaar raakte hij besmet met het coronavirus, waardoor hij het een tijdje rustig aan moest doen.