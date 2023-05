Noorse koning Harald uit het ziekenhuis ontslagen

Koning Harald is ontslagen uit het Rikshospitalet in Oslo, maakte het Noorse hof maandag bekend. De vorst is wel nog steeds met ziekteverlof.

Harald werd vorige week maandag met een infectie opgenomen. Vrijdag moest de koning nog “enkele dagen” in het ziekenhuis blijven. Zijn situatie was verder wel stabiel.

Op dinsdag 16 mei wordt beoordeeld of Harald geschikt wordt verklaard om zijn werkzaamheden op 17 mei zoals gepland weer uit te voeren. Tot die tijd treedt zijn zoon Haakon op als kroonprins-regent en neemt hij zijn vaders taken over.