Noorse koning Harald viert 88ste verjaardag

Koning Harald van Noorwegen is jarig. De Noorse vorst viert dat hij 88 jaar is geworden. Het hof liet eerder al weten dat de koning zijn verjaardag thuis op het paleis in Oslo viert met familie en vrienden.

Het paleis staat vrijdag ook op Instagram stil bij de feestelijke dag. “Hoera hoera! Vandaag viert Zijne Majesteit Koning Harald zijn 88ste verjaardag!”, deelt het hof bij een foto waarop de koning in een bootje zit.

Het afgelopen jaar was bewogen voor koning Harald. Enkele dagen na zijn 87ste verjaardag, die hij in Maleisië vierde, werd hij daar met een infectie in het ziekenhuis opgenomen. Later werd bekend dat hij in Maleisië een tijdelijke pacemaker had gekregen. Half maart kreeg de koning in het Rikshospitalet in Oslo een permanente pacemaker.

Eind april ging Harald weer aan het werk, maar maakte het Noorse hof bekend dat de koning “vanwege zijn leeftijd” permanent iets minder zou gaan werken. Harald is de oudste monarch van Europa.