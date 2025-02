Noorse koning Harald weer aan het werk

Het lijkt weer beter te gaan met de Noorse koning Harald. Eerder deze week werd bekend dat de 88-jarige koning verkouden was en daarom zijn bezoek aan het wereldkampioenschap skiën in Trondheim moest uitstellen. Hij is inmiddels weer aan het werk, valt op te maken uit de agenda van het Noorse hof.

Harald heeft vrijdag onder meer een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre. Ook zit hij de Staatsraad voor.

Het is de bedoeling dat Harald dit weekend wel naar Trondheim gaat. Volgens de agenda van het hof is de koning ook na het weekend nog een aantal dagen in Trondheim. Het wereldkampioenschap skiën duurt tot en met 9 maart.