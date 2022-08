Noorse koning Harald woensdag weer aan het werk

Koning Harald van Noorwegen gaat na de zomervakantie weer aan het werk. De vorst zal woensdag in Oslo langsgaan bij het bedrijf Hvite Busser, maakte het hof dinsdag bekend.

Hvite Busser, dat busreizen organiseert naar onder meer voormalige concentratiekampen, viert woensdagavond zijn 30-jarig bestaan. Het bedrijf is “vereerd” dat Harald vanwege het jubileum langskomt, laat algemeen directeur Ole Johnny Hansen weten.

De 85-jarige vorst en zijn familie hadden de afgelopen weken vakantie. Voor Harald was dat niet alleen maar ontspannen. De koning lag begin deze maand een paar dagen in het ziekenhuis omdat hij een infectie had. Na zijn ontslag liet het hof weten dat het goed ging met Harald.