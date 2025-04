Noorse koningin Sonja (87) opgenomen in ziekenhuis

De Noorse koningin Sonja is maandag opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het paleis heeft ze last van ademhalingsmoeilijkheden.

Sonja en haar echtgenoot koning Harald zaten dit weekeinde in het koninklijke chalet Sikkilsdalen in het Noorse berggebied Jotunheimen, waar ze traditiegetrouw de paasvakantie doorbrengen. De koningin is per helikopter naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht.

Het is al de derde keer dit jaar dat de 87-jarige koningin naar het ziekenhuis moet. Begin januari was dat vanwege een onregelmatige hartslag. Later die week kreeg ze een pacemaker.