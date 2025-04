Noorse koningin Sonja ontslagen uit ziekenhuis

De Noorse koningin Sonja (87) is ontslagen uit het ziekenhuis in Oslo. Het Noorse hof meldt dinsdag dat onderzoeken hebben uitgewezen dat de situatie weer normaal is. De koningin zal de rest van de week herstellen.

Sonja werd maandag opgenomen vanwege kortademigheid. Ze werd met een medische helikopter vervoerd vanuit het koninklijke chalet in Sikkilsdalen. Het koningspaar bracht daar de paasvakantie door, aldus het paleis. Het verblijf ligt op ongeveer 300 kilometer ten noordwesten van Oslo.

De koningin, die in januari een pacemaker kreeg, is de echtgenote van koning Harald. Hij is met 88 jaar de oudste regerende monarch van Europa.