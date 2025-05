Noorse koningin Sonja voelt zich goed na ziekenhuisopname

De Noorse koningin Sonja voelt zich inmiddels weer een stuk beter na haar recente ziekenhuisopname. Dat zei de 87-jarige vorstin bij een werkbezoek in Lillehammer tegen de Noorse omroep NRK. “Het gaat gelukkig heel goed”, vertelde Sonja lachend.

De koningin werd op paasmaandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege kortademigheid, maar ze werd een dag later al uit het ziekenhuis ontslagen. Sonja was daarna wel een week met ziekteverlof. De echtgenote van koning Harald kreeg eerder dit jaar al een pacemaker.

Sonja was in Lillehammer aanwezig bij de conferentie ‘Lifting the Craft’. “Dit is een fantastisch evenement dat alle Noorse ambachtslieden samenbrengt. Het is geweldig om hier te zijn en dit hele gebied te ervaren,” zei de koningin tegen TV 2.