Noorse koninklijke familie krijgt IJslandse dekens cadeau

De IJslandse president Halla Tómasdóttir is niet met lege handen naar Noorwegen gekomen. Bij aankomst voor haar staatsbezoek deelde ze cadeaus uit aan de Noorse koninklijke familie.

Volgens de IJslandse omroep RÚV gaf Tómasdóttir een pakket waarmee de Noren zich warm kunnen houden in de winter. Tussen de geschenken zaten IJslandse wanten, traditionele wollen truien en dekens.

Koning Harald en koningin Sonja ontvingen Tómasdóttir eerder dinsdag met een officiële ceremonie in Oslo. Ook kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun dochter prinses Ingrid Alexandra waren erbij. De 21-jarige prinses maakte daarmee haar ‘staatsbezoekdebuut’ en is later dinsdag ook bij het officiële staatsbanket.