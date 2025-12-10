Noorse koninklijke familie ontvangt dochter Nobelprijswinnares

De Noorse koninklijke familie heeft woensdag de dochter van de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado op het paleis in Oslo ontvangen. Aanleiding was de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan haar moeder.

Ana Corina Sosa Machado had een privéaudiëntie met de familie, meldt het hof. Koning Harald en koningin Sonja waren daarbij aanwezig, net als kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun dochter prinses Ingrid Alexandra.

De familie was daarna getuige van het moment dat Machado de Nobelprijs namens haar moeder in ontvangst nam. In Oslo droeg ze een speech voor die door haar moeder was voorbereid. Daarin waarschuwde ze hoe fragiel democratie kan zijn. “Mijn generatie is geboren in een levendige democratie en dat vonden we vanzelfsprekend”, vertelde ze. “We dachten dat vrijheid net zo permanent was als de lucht die we inademen. We koesterden onze rechten, maar vergaten onze plichten.”

Eerder woensdag was Machado al met Mette-Marit en Ingrid Alexandra aanwezig bij de uitreiking van de kindervredesprijs.

María Corina Machado voert in Venezuela oppositie tegen het regime van president Nicolás Maduro. Haar inzet voor democratie leverde haar de prestigieuze vredesprijs op. Ze zit ondergedoken en probeerde de ceremonie zelf bij te wonen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar ze komt in de loop van de dag nog wel naar de Noorse hoofdstad.