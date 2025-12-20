Noorse koninklijke familie poseert voor kerstfoto

Het Noorse hof heeft zaterdag de traditionele kerstportretten van de Noorse koninklijke familie vrijgegeven. Daarop poseren koning Harald en koningin Sonja samen met het kroonprinselijke gezin van Haakon en Mette-Marit.

Noorse media stippen aan dat kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hand in hand poseren en zoon Sverre Magnus een vrolijke kerststropdas draagt.

Sverre Magnus was vorig jaar nog de grote afwezige tijdens de kerstshoot. De prins sloeg de fotosessie toen over, omdat hij net was verhuisd.

Het Noorse hof laat zaterdag ook weten dat de familie Kerstmis traditiegetrouw doorbrengt in Kongsseteren in Oslo, een buitenverblijf van het koningspaar.