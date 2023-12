Noorse koninklijke familie zet kerstboom bij paleis in Oslo

De Noorse koninklijke familie heeft de kerstboom neergezet. De metershoge boom staat bij het koninklijk paleis in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.

Beelden van de boom deelt het Noorse hof zondag via Instagram. In de video die het hof deelt is te zien dat niet alleen buiten een grote boom staat, in het paleis zelf staan ook meerdere kerstbomen.

De Noorse royals hebben gekozen voor witte, gouden en rode ballen en andere versiersels in de bomen. Onder de video die het hof deelt is zangeres Mariah Carey te horen, die zegt: “It’s time!” Daarna begint haar kerstklassieker All I Want For Christmas Is You te spelen.