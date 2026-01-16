Abonnementen

Noorse kroonprins Haakon in juni naar Japan

Vorsten

16/01/2026 10:43 am

Kroonprins Haakon gaat komende zomer naar Japan. Het Noorse hof maakte vrijdag bekend dat hij van 2 tot en met 4 juni een officieel bezoek brengt aan het ‘land van de rijzende zon’.

Over het programma kan het paleis nog niets meedelen, dat wordt momenteel voorbereid. Verdere informatie daarover en wie er met de kroonprins meereist, wordt later bekendgemaakt.

In oktober vorig jaar brachten de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel ook een bezoek aan Japan. Zij gingen onder meer naar Osaka, Tokio en Hiroshima.

Het nieuwste nummer

Cover Vorsten
Verras een ander met een Vorsten!
Bestel het nieuwe nummer
Word met korting abonnee