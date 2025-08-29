Noorse kroonprins Haakon in oktober naar Verenigde Staten

De Noorse kroonprins Haakon brengt in oktober een bezoek aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Noorse koningshuis vrijdag gemeld. Het bezoek vindt plaats van 6 tot 9 oktober en staat in het teken van tweehonderd jaar emigratie van Noorwegen naar de Verenigde Staten.

Haakon gaat naar de staten Iowa, Minnesota en New York. Hij bezoekt daar verschillende instellingen en neemt deel aan een zakenconferentie. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken dient het bezoek om de samenwerking tussen Noorwegen en de Verenigde Staten te versterken, met name op het gebied van zakendoen, onderzoek en cultuur.

De kroonprins moet het tijdens zijn reis stellen zonder zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit. Het Noorse koningshuis laat aan omroep NRK weten dat het de kroonprinses momenteel wordt afgeraden om naar de Verenigde Staten te reizen vanwege haar chronische longziekte.