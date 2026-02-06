Noorse kroonprins Haakon: Mette-Marit heeft tijd nodig

De Noorse kroonprins Haakon probeert zo goed mogelijk voor zijn gezin te zorgen tijdens de roerige periode van de afgelopen dagen. De kroonprins reageerde vrijdag tijdens een bezoek aan Oslo op de ophef rond onder meer zijn vrouw Mette-Marit, meldt het Noorse persbureau NTB. “We hopen dat er begrip is voor het feit dat ze wat tijd nodig heeft.”

“Er gebeurt momenteel veel tegelijk in onze familie”, aldus Haakon. “Het belangrijkste voor mij de afgelopen dagen is om voor het gezin te zorgen, Marius te steunen in de situatie waarin hij zich nu bevindt, en op de andere kinderen te letten. En ik moet voor de kroonprinses zorgen. Gelukkig zorgt zij ook voor mij.”

Vrijdag bood kroonprinses Mette-Marit haar excuses aan voor haar “vriendschap” met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Het is belangrijk voor mij om mijn excuses aan te bieden aan iedereen die ik teleurgesteld heb”, aldus Mette-Marit. In recent geopenbaarde documenten over Epstein zitten ook berichten tussen Epstein en Mette-Marit van tussen 2011 en 2013. Epstein werd in 2008 voor het eerst veroordeeld voor het uitlokken van betaalde seks met een 14-jarig meisje. Volgens het hof wil de kroonprinses zich verder uitleggen, maar doet dat niet vanwege haar “situatie”.

Transplantatie

Dinsdag begon de zaak tegen de zoon van Mette-Marit, Marius Borg Høiby, die wordt verdacht van onder meer verkrachting. Høiby is de stiefzoon van Haakon en maakt geen deel uit van de Noorse koninklijke familie. Daarnaast werd in december bekend dat de kroonprinses waarschijnlijk een longtransplantatie moet ondergaan. Mette-Marit lijdt aan de ongeneeslijke ziekte longfibrose, waardoor ze regelmatig verplichtingen moet afzeggen.

Haakon bezocht Oslo vrijdag vanwege National Sámi Day, een feestdag in het teken van de Sámi, een inheems volk uit Noorwegen, Zweden en Finland. De kroonprins ging onder meer langs een kinderdagverblijf.