Noorse kroonprins Haakon mist rouwdienst Oslo om coronabesmetting

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft het coronavirus opgelopen en is daarom niet aanwezig bij de rouwdienst in de kathedraal van Oslo. Dat meldt het Noorse koningshuis zondag.

De zoon van koning Harald en koningin Sonja heeft “milde symptomen”, meldt het Noorse koningshuis. Haakons vrouw Mette-Marit is wel bij de herdenkingsdienst aanwezig. Die begon om 11.00 uur in de kathedraal.

Koning Harald liet zaterdagavond weten dat de koninklijke familie “geschokt” is door het nieuws over de schietpartij in het centrum van de Noorse hoofdstad vrijdagnacht. Hierbij zijn twee clubbezoekers om het leven gekomen en 21 mensen raakten gewond. “We leven mee met alle nabestaanden en getroffenen en wensen iedereen die nu bang, bezorgd en verdrietig is veel sterkte toe”, zei Harald.