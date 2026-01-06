Noorse kroonprins Haakon opent nieuw ziekenhuis in Stavanger

De Noorse kroonprins Haakon opent volgende week een nieuw ziekenhuis in Stavanger. Dat heeft het Noorse hof dinsdag gemeld. De zoon van koning Harald en koningin Sonja bezoekt daarnaast in Sandnes het bedrijf Laerdal Medical.

Haakon houdt bij de opening van het ziekenhuis op 14 januari onder meer een speech. Ook krijgt hij een rondleiding langs onder meer de jongerenafdeling van het nieuwe ziekenhuis. Bij het bezoek aan Laerdal Medical krijgt hij te horen over innovatieve technologie die bijdraagt aan betere patiëntenzorg.

De kroonprins rondt zijn bezoek af bij een recreatiecentrum. Daar ontmoet hij jongeren en doet hij mee aan gesprekken over vrijetijdsactiviteiten.