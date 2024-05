Noorse kroonprins Haakon reikt Abelprijs uit aan wiskundige

De Noorse kroonprins Haakon reikt dinsdag de Abelprijs uit aan de Franse wiskundige Michel Talagrand. Dat maakt het Noorse hof donderdag bekend. De Abelprijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan een zeer verdienstelijk wiskundige. Haakon overhandigt de prijs in de Universiteit van Oslo.

Talagrand was een aantal jaar verbonden aan het Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Parijs. Hij ontvangt de prijs voor “baanbrekende bijdragen aan de waarheidstheorie en functionele analyse”. “Het werk van Talagrand heeft meer kennis opgeleverd over de wiskundige theorie die verband houdt met willekeurige verschijnselen waarmee we omringd zijn, zoals weersvoorspellingen en grote taalmodellen”, schrijft het Noorse hof.

Het is gebruikelijk dat de koning van Noorwegen de prijs uitreikt. Dit jaar is het dus Haakon die dat doet. Zijn vader, de 87-jarige koning Harald, maakte in april bekend minder te gaan werken. De reden daarvoor is zijn leeftijd. Harald kampt al tijden met gezondheidsproblemen.