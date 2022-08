Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft corona

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is geveld door het coronavirus. Dat heeft het Noorse hof zaterdag bekendgemaakt.

“De kroonprinses heeft normale symptomen en wordt door haar arts in de gaten gehouden”, meldt het hof in een kort statement over het ziektebeeld van de prinses. Op dit moment gelden er in Noorwegen geen coronamaatregelen.

De vrouw van kroonprins Haakon werd afgelopen vrijdag 49 jaar. In hoeverre ze haar verjaardag gevierd heeft en of haar gasten nu ook besmet zijn, is vooralsnog niet bekend.