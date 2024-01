Noorse kroonprinses Mette-Marit naar boekenbeurs in Caïro

De Noorse kroonprinses Mette-Marit opent op 25 januari het Noorse gastlandenprogramma en een Noors paviljoen op de internationale boekenbeurs in Caïro, de hoofdstad van Egypte. Dat meldt het Noorse hof dinsdag. Mette-Marit is ambassadeur voor de Noorse literatuur in het buitenland.

Noorwegen is dit jaar gastland op de boekenbeurs in Caïro, waar jaarlijks miljoenen bezoekers naar toe komen. De boekenbeurs in Caïro is de grootste en oudste boekenbeurs in de Arabische wereld. Noorse auteurs die deelnemen aan de boekenbeurs zijn onder anderen Jostein Gaarder, Hanne Ørstavik en Terje Tvedt.

Mette-Marit gaat namens Noorwegen niet alleen naar Egypte toe. Zij wordt tijdens haar bezoek vergezeld door Espen Barth Eide, de Noorse minister van Buitenlandse Zaken. De Internationale Boekenbeurs van Caïro vindt plaats van 24 januari tot en met dinsdag 6 februari.